Wicher Diallo wil met vrouwen Ravijn naar halve finales: ‘Anders is het seizoen niet geslaagd’

sta jij erop? In 1985 promoveer­de Heracles ook naar de eredivisie: een fotover­slag uit vervlogen tijden

Heracles kan vrijdag voor de vierde keer in de clubhistorie promoveren naar de eredivisie. Dat gebeurde eerder in 1962, 1985 en 2005. In de aanloop naar de beslissende wedstrijd in Almelo, vrijdagavond tegen Jong PSV, blikken we in woord en beeld terug op de laatste twee heroïsche promoties van weleer. Vandaag met foto’s van het feest in 1985.