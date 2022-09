120 kilometer wandelen voor de boeg voor Het Vergeten Kind: ‘Je krijgt er vleugels van’

Wijkfeest Binnenstad is niet erg druk, maar wel gezellig

HELMOND - Na dik twee jaar corona is het hoog tijd om de mensen weer bij elkaar te brengen. Het klinkt als een logische gedachte. Maar zondagmiddag kwam het er bij het wijkfeest van Vereniging Wijkbeheer Binnenstad niet helemaal uit. Echt druk wilde het in en rondom de Fonkel niet worden, maar het was wel gezellig.

4 september