21 diners met lange eettaffels met eten en drinken: 'Iets typisch Amerikaans’

In Herinnering Door ‘All You Need Is Love’ greep Paul Boden zijn tweede kans op geluk en trouwde hij op zijn 91ste met Marlies

HELMOND - Door het programma All You Need Is Love herkenden mensen in het hele land het Helmondse paar Paul Boden en Marlies Luyben. Hun verhaal staat bol van de romantiek en levenslust, waarbij leeftijd geen rol speelt. Op zijn 91ste verjaardag gaf Paul zijn jawoord aan Marlies.

