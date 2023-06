50 Plus boos: ‘lekken’ over coaching verziekte sfeer Helmondse politiek moet onderzocht

Een selfie met Mark Rutte en op de foto met de koning: voor deze Helmondse kinderen kan Veteranen­dag niet meer stuk

DEN HAAG / HELMOND - Het is weer eens wat anders dan het traditionele schoolreisje naar pak ’m beet speeltuin Klein Zwitserland in Tegelen of park Hemelrijk in Volkel: negentien kinderen van de Helmondse basisschool De Goede Herder waren zaterdag tussen allerlei hoogwaardigheidsbekleders eregast op Nationale Veteranendag in Den Haag, omdat ze een medaillewedstrijd hadden gewonnen.