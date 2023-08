500 mensen werken in deze fabriek in Helmond waar ze vier miljard blikjes per jaar maken

Bosz haalt bij PSV een talent bij de groep voor de uitwed­strijd in Graz

PSV-trainer Peter Bosz heeft 21 manschappen meegenomen voor de uitwedstrijd die de club dinsdgavond in Graz speelt. Daarbij is ook Ibrahim Sangaré, die in de belangstelling van tal van buitenlandse clubs staat en mogelijk deze maand vertrekt. Nieuweling Jerdy Schouten is er nog niet bij en PSV heeft zijn transfer ook nog niet bevestigd.