Aantallen asielzoekers in regio Eindhoven wel in beeld, maar locaties nog niet

updateEINDHOVEN - Het zal nog weken of zelfs maanden duren voordat duidelijk is waar in de regio Eindhoven plek komt voor de opvang van asielzoekers. Wel is nu in kaart gebracht hoeveel er naar verwachting per subregio gehuisvest kunnen worden.