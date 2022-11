Accordeana pakt publiek bij de lurven met totaalervaring

Stiphoutse jeugd fietst voor verduurza­ming sportpark voetbal­club

STIPHOUT - In Stiphout is woensdag de traditionele avondwielervierdaagse begonnen. In zalencentrum De Smed trekken verschillende teams tot en met zaterdag ten strijde om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Daarbij mag het competitieve element zeker niet worden onderschat, want de druk en de wil om de titel van ‘sprintkeizer’ te winnen is groot.

18 november