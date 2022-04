Achterdocht, oude vetes en politieke tegenstellingen zorgen voor tweedeling in Helmondse gemeenteraad

Iftar in de Heistraat: ‘Je voelt je op een bijzondere manier welkom’

HELMOND - Het veldje naast de Lidl in de Heistraat is deze woensdagavond de locatie voor de dagelijkse iftar, de maaltijd die gedurende de ramadan wordt genuttigd na zonsondergang. Ruim tweehonderd Helmonders gingen in op de uitnodiging van We Care Helmond, dat het gemeenschappelijke diner organiseert in het kader van saamhorigheid en verbintenis.

