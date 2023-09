Al jarenlang gekoesterde wens komt nu uit: Helmonds festijn met blaaskapellen uitgebreid naar twee dagen

Haydn Orkest Brabant speelt muzikale ‘monumenten’ tijdens Open Monumenten­dag

GELDROP-MIERLO - Op zondag 10 september, Open Monumentendag, speelt het Haydn Orkest Brabant twee concerten in Mierlo en Geldrop. Haydn of Mozart? ,,Mozart is top, maar Haydn verrast me”, zegt dirigent Jos de Hoon.