Alleen schapen en alpaca's kijken is niet genoeg voor kinderen, Helmonds dierenpark schaft speeltoestellen aan

portret Hij is het goudhaan­tje van Eindhoven, maar wethouder Stijn Steenbak­kers laat zich soms lastig temmen

EINDHOVEN - Hoogstpersoonlijk stak wethouder Stijn Steenbakkers zijn nek uit om de luchtkwaliteit in Eindhovense klaslokalen te verbeteren met lampen van Signify. Het is de temperamentvolle CDA’er ten voeten uit. In zijn enthousiasme zoekt hij de grens op.