Allemansloop in het teken van onderzoek naar Huntington

Helmondse voetballer (26) maakt droom waar in België: 'Twee titels in een jaar: wat wil je nog meer?’

Van prof bij Helmond Sport naar amateurkampioen in België. In een jaar tijd is er veel veranderd voor Sander Vereijken (26). ,,Bij Loenhout stonden er gewoon kleine plassen op het veld. Toen moest ik wel even slikken.”