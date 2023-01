André Kuipers in boeiende lezing op ROC: ‘We plasten voor vertrek tegen een wiel van de bus, omdat Gagarin dat ook deed’

Veel Handelna­ren moeten het ontgelden op de Bonte Avond van de Bergkneu­ters

HANDEL - Waar een klein dorp groot in kan zijn. Er gebeurt van alles in Handel. Weliswaar is niet alles wereldnieuws of schokkend, maar het houdt de dorpelingen goed bezig. Op de Bonte Avond bij de Bergkneuters zijn het vervolgens dankbare onderwerpen.

22 januari