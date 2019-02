Angst en afschuw na Marktplaats-overval: ‘Dit is toch niet meer normaal’

,,Zo duur was dat horloge niet eens. Dit is toch niet meer normaal, man”, zegt de man van de vrouw, terwijl hij vol adrenaline door zijn straat ijsbeert. Een half uurtje geleden, iets voor vijf uur, is zijn vrouw het slachtoffer geworden van een woningoverval. Twee mannen, met zonnebrillen op, bellen aan bij het huis van de familie. Eerder is er via Marktplaats een afspraak gemaakt om hier het uurwerk te komen bezichtigen. ,,De rolluiken waren dicht, dus mijn vrouw kon niet zien hoe die gasten eruit zagen”, vertelt de partner, die niet thuis was. ,,Ze trapten de deur in en zetten in de hal meteen een pistool op het hoofd van mijn vrouw. Er waren ook kleine kinderen binnen.”