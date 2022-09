Armoede groeit ook in Helmond zichtbaar: Super Sociaal en noodopvang zitten al (bijna) aan de max

Improvisa­tie­club Croque Monsieur speelt voorstel­ling in Helmond: ‘Het publiek heeft een belangrij­ke rol’

HELMOND - De nieuw opgerichte Helmondse improvisatiegroep Croque Monsieur geeft eind september een eenmalige voorstelling in café ’t Huys in Mierlo-Hout. ,,We hebben al shows in de regio gedaan en elke keer is het compleet anders.”

18 september