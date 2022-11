Auto rijdt door tuinmuur van woning in Helmond: bestuurder aangehouden

De stoep lag na de botsing bezaaid met bakstenen. Twee van de drie jongens die in de auto zaten waren ter plaatse toen de politie op de plek van het ongeluk aankwam. Een derde was er vandoor gegaan. De bestuurder van het voertuig is door de politie meegenomen naar het bureau. ,,Hij is meegenomen voor een bloedafname omdat er een vermoeden is dat hij verdovende middelen had gebruikt", aldus een woordvoerder.