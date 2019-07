Auto 'vol wiet’ scheurt door rood en slaat over de kop

Door het nodige fortuin raakte er vrijdag niemand gewond toen een auto in volle vaart over het kruispunt bij de Julianabrug in Helmond scheurde, een tegenligger schampte en over de kop ging . Nadat de inzittenden weg sprintten, bleek de wagen vol hennep te liggen.

Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag rond half vier. Een auto met een ouder stel erin wilde linksaf slaan, toen er een wagen op volle snelheid over het kruispunt kwam gereden. Die schampte de auto van het oudere stel, begon te slippen, ging een aantal keer over de kop en kwam uiteindelijk een stuk verder op de zijkant terecht.

Lees ook Play 56-jarige man aangehouden na veroorzaken ongeval met drugs in auto in Helmond Lees meer

„Die oudere mensen hebben ontzettend veel geluk gehad”, vertelt een getuige die op dat moment bij het stoplicht stond te wachten. „Die tegenligger kwam met een ongelofelijke snelheid over dat kruispunt gevlogen. Als het een seconde later was gebeurd, hadden ze vol in de zijkant van de auto van het oudere stel gereden. Wat dat betreft is het een geluk dat er geen ernstige gewonden zijn gevallen.”

Geschrokken

De getuige ontfermde zich meteen na het ongeluk over de oudere mensen. Volgens hem waren ze vooral geschrokken, maar hadden ze op het eerste gezicht geen fysieke verwondingen. Ondertussen schoten andere omstanders de veroorzaker van het ongeluk te hulp. „Ik zag een paar werklui bovenop die auto staan om de inzittenden eruit te helpen. Er zaten meerdere mensen in, ik denk een stuk of vier. Een paar van hen sprintten meteen weg.”

De reden laat zich makkelijk raden als omstanders in de auto kijken. „Ik hoorde die werklui roepen: ‘Heel die wagen ligt vol wiet’. Eén van de inzittenden werd rechtop tegen die auto gezet en door omstanders vastgehouden. Andere ooggetuigen scheurden nog met een auto achter die weg gerende gasten aan, maar volgens mij hebben ze hen niet meer te pakken gekregen.”

Ruzie voorafgaand aan ongeluk