Bakelse jubilaris is een echt familievereniging

BAKEL - Een jaar lang zijn er feestelijke activiteiten voor de leden van Acritas uit Bakel, want hun vereniging bestaat op 16 maart honderd jaar. Wat toentertijd begon met activiteiten voor agrarische jongeren is nu uitgemond tot een bloeiende handbal-vereniging voor iedereen.

Volledig scherm ED20220308-0005 100 jaar handbalvereniging bestaat 100 jaar vlnr Lian Slits, Gert Jan van Ansem, Harry Maas © Rene Manders/DCI Media

‘Meester de Vries wilde meer activiteiten voor jongere boeren en richtte de Rooms Katholieke Jongeren Boerenstand op”, weet een van de oudere leden Harry Maas(71) te vertellen. Maas is vanaf zijn 15de lid van de vereniging, die vanaf 2008 Acritas heet.

Tot twee weken terug stond hij nog als scheidsrechter op het veld. Hij is al die jaren erg actief geweest voor de vereniging als speler, aspirantleider, kringbestuurder, scheidsrechter en sportcommissielid. Nu zit hij in de ­reünie-commissie met een vijftal mensen.

Reünie

De commissie is druk bezig om de reünie te organiseren waarbij de leden in de boeken zijn gedoken naar het ontstaan van de jubilerende vereniging. In de beginjaren was het alleen bedoeld voor activiteiten voor jonge boeren. In 1938 werd de Rooms katholieke Boerinnen Bond erbij opgericht. Daarbij kwam in 1953 een jongere afdeling, de Rooms Katholieke Boerinnen Jongeren Bond. In 1965 werden alle afdelingen bij elkaar gevoegd en werd de naam KPJ.

,,Vroeger ging het hoofdzakelijk om sport, cultuur en activiteiten voor jongeren”, vertelt Maas. ,,Toen ik er bij kwam hadden we sportdagen met pyramides bouwen, muziekoefeningen en alle atletiekonderdelen. We zijn verschillende keren Brabants kampioen geweest. Daarnaast werden we steeds actiever in het handballen en werden er op zaterdag en zondag competities gespeeld door de heren en de dames. ”

De interesse van de jongere veranderde”, vertelt bestuurslid Gert Jan van Ansem verder. ,,De hoofdmoot werd handbal en de andere KPJ-activiteiten ebden weg. Daarom werd besloten om in 2008 de naam KPJ te veranderen in Acritas. Scherpte,,Deze naam betekent scherpte en is door Joost Meulendijks en mijn zoon Ernie bedacht”, zegt Maas met trots. ,,Wij zijn nog steeds een erg gezellige, bloeiende vereniging”, zegt Van Ansem. ,,In 2008 hadden we ongeveer 80 leden nu hebben we een ledental van 180, van jong tot oud. We zijn een echte familievereniging.”

Gezelligheid en strijd

,,Ons kent ons en je band met het team wordt niet alleen door het handballen sterk, maar zeker ook door de activiteiten die we daarnaast houden. Belangrijk is zowel gezelligheid als strijd”, zegt Lizan Slits die in de activiteiten-commissie zit. Naast het handbal is Acritas elk jaar erg actief om ook de inwoners van Bakel bij hun activiteiten te betrekken door middel van de zeskamp die uitgegroeid is tot een van de grootste in de omgeving. Voorzitter Robert Chrooijmans is super trots op zijn club. ,,Het is een geweldige club ,iedereen staat voor elkaar klaar.”

Op 19 maart start het jubileumjaar met een springkussenfestijn en voor de ouderen een kroegentocht. Slits: ,,Een jaar lang zijn er activiteiten voor jong en oud.”

Volledig scherm Aspiranten Bakel op sportdag © Jeanne van Ansem