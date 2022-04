Batterijenfabrikant Eleo komt in Japanse handen: 'Spannende stap, maar we blijven in Helmond’

Video Uitslaande brand op zolderka­mer in Helmond, buurtbewo­ners geëvacu­eerd

HELMOND - Op een zolderkamer in een woning aan de Spoorstraat in Helmond is zondagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt de brandweer. Bewoners van omliggende woningen werden geëvacueerd.

