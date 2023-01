Ben je als jongere hersteld van een depressie? Tóch doorgaan met therapie of medicatie

Philips: zorg heeft te weinig geleerd van Co­vid-cri­sis

DAVOS/EINDHOVEN - Philips hoopte dat de Covid-crisis een opzwieper zou zijn voor betere ICT in ziekenhuizen. Maar Philips-topman Roy Jakobs vreest voor een terugval in de investeringen in ziekenhuizen, zei hij tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos.

11:00