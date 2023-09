Cool: zo hoog scoort Il Circo in de top 10 van provincie Noord-Brabant

Wens van in 2019 overleden Tinus Derks komt alsnog uit: nieuw podium voor lokale kunste­naars in Helmond

HELMOND - Een podium bieden aan kunstenaars die geen plek krijgen in de Cacaofabriek of het Gemeentemuseum. Het nieuwe Huis van de Liefhebber stelt zo’n ruimte nu tijdelijk beschikbaar in het voormalige postsorteercentrum aan de Watermolenwal in Helmond.