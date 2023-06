Bestuurder wordt onwel en raakt vijf auto's in Helmond

Auto op zijn kop in greppel in Beek en Donk, brandweer redt drie jongeman­nen

BEEK EN DONK - Op de Oranjelaan in Beek en Donk is zondagochtend een zwaar ongeval gebeurd. Een auto met drie jongemannen erin schoot rond 05.00 uur van de weg en belandde op zijn kop in een diepe greppel. De drie mannen zijn door de brandweer bevrijd.