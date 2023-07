Pepi zit goed in zijn vel bij PSV en Saibari gaat knokken voor zijn plek: ‘Rendement moet omhoog’

Na afloop van het oefenduel van PSV met FC Eindhoven van woensdagavond blikten Ricardo Pepi en Ismael Saibari namens het rood-witte kamp terug op de wedstrijd. Pepi was tevreden over zijn goal en voelt vertrouwen in zijn eerste weken in Eindhoven, waar PSV met 3-1 won.