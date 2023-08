Bewoner huis in Helmond schrikt wakker als inbreker kamer binnenloopt

Aangrijpen­de oorlogsher­in­ne­rin­gen bij Geldropse In­dië-herdenking

GELDROP - Geldroppenaar Peter Rufi (84) was nog maar een klein jongetje toen hij met zijn moeder en zusje van 1942 tot 1945 in een 'Jappenkamp’ op Celebes zat. Maar de heftige herinneringen staan in zijn geheugen gegrift. Dinsdag 15 augustus bij de Indië-herdenking in Geldrop vertelt hij er over.