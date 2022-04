Bewoners gezocht voor Helmondse wijk van de toekomst; animo voor slimme huizen moet kennelijk nog op gang komen

Lintjes voor twaalf mannen en maar twee vrouwen in Helmond

HELMOND - Twaalf mannen tegenover twee vrouwen zijn in Helmond vereerd met een koninklijke onderscheiding. Drie ridders, allemaal man, de rest is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. De jongste is 48, de oudste 83. De gemiddelde leeftijd ligt op 73 jaar.

26 april