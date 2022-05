Bezoek uit Denemarken leidt tot verhalenspeeltuin in Helmond: ‘Nu nog een glijbaan vanaf de bibliotheek’

,,Mensen van de bibliotheek in Kopenhagen waren hier in 2017 voor een congres. Ze lieten foto's en filmpjes zien van de literaire speeltuin die in een voorstad ligt. Ik dacht meteen ‘dat zou hier net zo'n succes kunnen worden’. Daar waren meer statische elementen: bijvoorbeeld een boek om op te klimmen. Ik wilde meer flexibiliteit.”

Vier plus vijf

Buitentheatertje

Uit twee bollen klinken liedjes, zodra de slinger rond wordt gedraaid. QR-codes geven bij het scannen op de telefoon een animatie met een vraag. In de bibliotheek is binnenkort een ‘doeboek’ op te halen, met opdrachten die in de speeltuin kunnen worden uitgevoerd. Er is zelfs een soort amfitheater ingericht. De halfronde betonnen balken die als zitplaats dienen, lagen nog op de gemeentewerf, weet Hakvoort.

Gamehal

Op deze plek was ooit het Xperience World voorzien, een combinatie van eten en gamen. Met een grote parkeergarage. Daar was De Vries in zijn tijd als raadslid fel op tegen. Hij is blij om te zien wat ervoor in de plaats is gekomen. Eerst het Burgemeester Geukerspark, twee jaar geleden geopend in de stromende regen. Nu de Verhalenspeeltuin er bij, blinkend in de zon. Picknickers hebben de plek al ontdekt.