Bij het bokskampioenschap in Laarbeek worden binnen en buiten de ring punten gescoord: ‘Ik kon wel wat pit gebruiken’

In Hel­mond-Noord wordt de maximum­snel­heid naar 30 kilometer per uur geschroefd: ‘Het verkeersge­drag was hier niet perfect’

HELMOND - Er werd jarenlang op aangedrongen en binnenkort moet het dan gaan gebeuren. In de wijken Haverveld-Zuid en Bloem- en Paardenvelden in Helmond gaat de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur. Daar wordt dik vier ton voor uitgetrokken door de gemeente.

24 mei