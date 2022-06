Bij jarige Savant Zorg moeten ze veranderen om niet vast te lopen: ‘We stappen af van A, ook al weten we niet wat B is’

Nu achttien jaar cel geëist tegen Helmonder ‘Ad de Rat’ wegens moord op verdwenen drugcrimi­neel

AMSTERDAM - In hoger beroep is achttien jaar cel geëist tegen de Helmonder die in 2002 de Amsterdamse drugcrimineel Patrick van Dillenburg zou hebben vermoord. Die eis is een jaar hoger dan in 2020. De Amsterdamse rechtbank sprak toen de man, en zijn kompaan, vrij.

21 juni