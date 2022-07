Bij Manders Totaal in Helmond draait het om de mensen, niet om de winst: ‘We willen het onze mensen naar de zin maken’

In Between viert jubileum aan huis in As­ten-Heus­den; ‘Om de mensen te bedanken komen we naar ze toe’

ASTEN-HEUSDEN - Al zingend en dansend trokken de leden van muziekgroep In Between zaterdag door de straten van Heusden. Wie niet beter wist zou denken dat het carnavalsfeest weer was losgebarsten, maar de muzikanten vierden zo hun -uitgestelde- jubileum.

17 juli