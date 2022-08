Bij wie vloog er een motorrijder over de rug?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Je moet het maar durven. Om vrijwillig op de grond liggen als je weet dat er een motorrijder overheen gaat springen. Toch bleken zo’n twintig bezoekers aan het evenement van Hell Drivers bereid om die beproeving te doorstaan. Het stuntteam bezocht op 12 juni 1978 Helmond. Dat voerde ook met auto’s allerlei sterke staaltjes uit. Was u daar bij of bent u één van de dapperen die op de grond lag? Laat het ons weten.

Echtpaar Moons schepte jarenlang ijs op huishoudbeurs in Eindhoven

Richard Moons maakt zijn malaga-ijs nog volgens het recept van zijn opa en oma: zelf de rozijnen wellend. Hij behoort tot de derde generatie in de familie die ijs maakt en verkoopt. De eigenaar van Il Primo aan de Kasteellaan in Helmond herkende natuurlijk de twee ‘ijsscheppers’ op de foto van vorige keer: ,,Dat zijn mijn vader en moeder, Henk en Marij Moons-De Louw.”

Zijn moeder is op deze foto begin twintig, schat hij. ,,Zij kwam uit Veghel. Mijn vader zal rond de 28 jaar zijn geweest. Ik denk dat deze foto is gemaakt op de Huishoudbeurs Eindhoven in 1964 of 1965. Mijn ouders hebben daar dertig jaar gestaan. Ze leven beide niet meer.”

Italianen

Het begon allemaal bij opa Moons. Die was oorspronkelijk melkboer, vertelt Richard. ,,Later is hij cafetaria La Venezia begonnen. Dat was op de hoek Burgemeester Van Houtlaan/Molenstraat. Vlak voor de oorlog kwamen twee Italianen bij hen in huis. Die wilden in Nederland hun geluk beproeven. Door hen is in 1938 ook het ijs maken begonnen.”

Die Italianen konden door de oorlog niet meer terug. ,,Ze woonden toen met acht kinderen en die twee in een huis met twee slaapkamers.”

Uit die tijd stamt de naam ‘Il Primo’ wat ‘de eerste’ betekent. De ouders van Richard namen de zaak in 1969 over. ,,Op de Steenweg kwam de tweede cafetaria en daarna kregen we steeds meer vestigingen. Later zijn ze ook in de speelautomaten gegaan.”

Quote Wat toiba is? Ik heb het zelfs aan mijn broer gevraagd. We hebben beiden geen flauw idee. Richard Moons, IJscafé Il Primo

Er kwam nog een reactie binnen van Joost Duppen, de fotograaf uit Aarle-Rixtel. Die wist eveneens te melden dat het hier om Henk en Mary Moons gaat. ‘Hun zoon Bram heeft een ijsbereidingsfabriek in Beuningen, La Venezia.’ ,,Klopt, eerst samen met mij. Toen ik hier het ijscafé begon, ben ik er uitgestapt”, aldus Richard. ,,Ik stond er op om de naam ‘Il Primo’ te voeren. Zijn ijs heet ook zo.”

Speelautomaten

Het geeft aan de waarde van die naam binnen de familie. En even voor de duidelijkheid: Richard maakt zijn eigen ijs. ,,Ik heb tien jaar in de cafetaria gezeten, vervolgens tien jaar in de speelautomaten en nu al voor het dertiende seizoen hier.” Sinds een paar jaar is hij 365 dagen per jaar open.

Nog één prangende vraag: weet hij wat voor smaak ‘Toiba’ is, wat zijn ouders verkochten? ,,Ik heb het zelfs aan mijn broer gevraagd. We hebben beiden geen flauw idee.”