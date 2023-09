Bisschop Gerard de Korte leidt viering in jubilerende Astense kerk

Open Monumentendag Bijzondere aandacht voor De Warande dit jaar op Open Monumenten­dag: het eeuwenoude park is ‘levend erfgoed’

HELMOND - Het was de plek waar de Helmondse adel, in het bijzonder de bewoners van het kasteel, op reigers jaagden. Het was ook de plek waar bouw- en sprokkelhout werd verzameld, als bron van inkomsten. Zelfs de eikels brachten geld op, als voer voor de varkens.