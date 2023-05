Boer Hans mengt klei door de droge zandgrond op zijn akkers: ‘Dit móet gewoon werken’

Ratten teisteren Eindhoven­se Kruiden­buurt: ‘Mijn schuur zit onder de rattenpoep’

EINDHOVEN - Bewoners van de Kruidenbuurt in Eindhoven kampen al maanden met overlast van ratten. Terwijl ze zich in de Floralaan Oost afvragen wat de bron is, denken ze het in de Edelweisstraat wel te weten. ‘Een rat? Ja, hier aan de achterkant, niet een of twee, maar veel.’