Boeren hamsteren volgens veevoerfabrieken maar in zuidoost-Brabant nog niet; ‘wél hoor ik dat nieuwe klanten worden geweigerd’

Flats worden waarschijn­lijk gesloopt, onrust in Helmondse buurt Houtsdonk die op de schop gaat

HELMOND - De kans is fors dat de drie grote flats in Houtsdonk verdwijnen. Op de oude voetbalvelden van HVV komen nieuwe woningen. Het is ook niet ondenkbaar dat er een weg door de buurt komt die aansluit op de Kanaaldijk Zuid-West. In de buurt bestaat onrust.

19 maart