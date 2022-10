Bonje bij Helmondse bejaarden, bewoners seniorencomplex boos om wegsturen gastvrouw: ‘Tijd dat bestuur zelf opstapt’

Eigen groenten verbouwen met een robot; krijgt pixelfar­ming plek in Helmond?

ALMKERK/HELMOND - Stel je een wijk voor waar de bewoners hun eigen groenten verbouwen. Met hulp van een robot. Het teeltproces kun je van A tot Z online volgen. Dat is het idee achter pixelfarming, een vorm van duurzame landbouw die mogelijk een plekje krijgt in de nieuwe slimme wijk in Helmond.

12 oktober