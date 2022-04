Boze Fokker-medewerkers in Helmond leggen werk neer: ‘Na vier weken weten we nog niets’

Geweigerd worden bij je eigen optreden: bassist Rinus Gerritsen vertelt over zestig jaar Golden Earring

HELMOND - Als geheelonthouder en de boekhouder van de band was bassist Rinus Gerritsen van Golden Earring naar eigen zeggen een ‘rare kwibus’ in de rock-'n-roll. Zondag deelde hij mooie verhalen in de Cacaofabriek in Helmond.

18 april