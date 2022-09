Bewoner raakt gewond bij woningbrand in Helmond na blikseminslag

In de woning waren op dat moment twee mensen aanwezig. Volgens omwonenden gaat het om een ouder echtpaar. Het tweetal kon met hulp van enkele buren uit de woning worden gehaald. De mannelijke bewoner raakte bij die actie lichtgewond en werd later naar een ziekenhuis overgebracht. Volgens één van betrokken buren had had het stel zelf niet in de gaten dat hun woning in brand stond.