Provincie geeft gas: 2,5 miljoen voor Smart Mobility in Helmond

video Overval met steekwapen op Kruidvat in Helmond, dader slaat op de vlucht

HELMOND - De Kruidvat in winkelcentrum Brouwhorst in Helmond is donderdagmiddag rond 14.30 uur overvallen. Daarbij werd een steekwapen gebruikt en is een geldbedrag buitgemaakt, meldt de politie. De dader wordt nog gezocht.

31 maart