Brand laat weinig over van bestelbus in Helmond

Video Caféganger spietst zichzelf op hek in Helmond, man naar ziekenhuis gebracht

HELMOND - Na een avondje stappen heeft een jongeman zich ongelukkig verwond toen hij over een hek in het centrum van Helmond wilde klimmen. Nadat hij uitgleed of zijn evenwicht verloor, kwam hij bovenop de spijlen terecht.

17 maart