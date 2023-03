Brandbrief: onbegrip over ingrepen bij vrijwillige brandweer Eindhoven

Wij, vrijwilligere brandweerlieden van Eindhoven, hebben op een bepaald moment in ons leven de keuze gemaakt om onszelf in dienst te stellen van U en de maatschappij. Wij hebben 40 jaar lang altijd geleverd, ongeacht tijdstip, weer, wind en altijd gehandeld ook in situaties waar je als mens van weet dat je die momenten de rest van je leven mee zal dragen.

Wij doen dit voor U en niet voor de managers bij de brandweer; wij zouden per direct onze bluswagen en piepers inleveren als dit een logische keuze zou zijn voor de maatschappij. De brandweerzorg in Eindhoven zal afgeschaald gaan worden en tegelijkertijd zullen de kosten flink omhoog gaan. Zoals recent in het ED beschreven zal onze bluswagen worden weggenomen, daarnaast zullen we ook niet meer als flexibele schil fungeren bij de beroepsbrandweer zoals gebruikelijk in veel steden (er is geen verschil qua opleiding tussen beroeps en vrijwilligers).

Quote Herstel van de vrijwilli­ge brandweer kost ongeveer één miljoen euro

Wij kosten jaarlijks met 23 vrijwilligers net zoveel als één beroepscollega en daar gaan ze er nu 15 extra van aan nemen om gaten te vullen. Dit wordt een extra jaarlijkse kostenpost voor Eindhoven. Mocht de organisatie zich over enkele jaren bedenken dan kost een herstel van de vrijwillige brandweer ongeveer één miljoen euro aan het opleiden van nieuwe mensen. Het management pretendeert dat we gemiddeld 6 inzetten per jaar zouden hebben.

Levens gered

Daarmee pakken ze het aantal inzetten die we in het corona-jaar van 2021 hebben gehad en gaan ze voorbij aan de 60 inzetten in 2019, 21 in 2020 en 22 in 2022. Dit zijn flinke aantallen waarbij verschillende levens zijn gered. Dit zijn meer inzetten dan een aantal vrijwillige brandweerkorpsen in de buurgemeentes. Wij komen in actie wanneer er meerdere grote incidenten zijn in Eindhoven. Onze inzetten kunnen absoluut niet met dezelfde snelheid en leveringszekerheid worden geleverd door buurdorpen, wat het management suggereert. Korpsen in buurgemeenten zijn vaak onderbezet en niet gewend aan de stadse omgeving met meer hoogbouw.

Natuurbranden

Eindhoven groeit hard en natuurbranden worden een steeds groter probleem. Ons blusvoertuig is de enige die geschikt is voor natuurbranden van alle blusvoertuigen in zowel Eindhoven als Helmond. Ook is het voertuig een belangrijke back-up voor beroepscollega’s wanneer die calamiteiten hebben met eigen voertuigen. Tevens zal er een nieuw voertuig aangeschaft moeten worden om ons te vervoeren voor wat ondersteunende taken. Al zal dat wellicht niet meer nodig zijn aangezien de groep uiteen valt door het wegnemen van alle ‘serieuze’ taken.

De ondersteunende taken kunnen dan wellicht door commerciële partijen door niet-brandweermensen ingevuld gaan worden, tegen een veelvoud van de kosten. Er zit geen enkele logica achter het besluit, hier wordt echt niemand beter van. Wat de daadwerkelijke motieven zijn is ons onduidelijk.

Auteur van de brief, Peter van Bastelaar, spreekt namens alle mensen van de vrijwillige brandweer Eindhoven

Volledig scherm Peter van de Bastelaar © privébezit