Brandweer rukt uit voor brandmelding bij bedrijvenpand in Helmond, drones ingezet om vuur te lokaliseren

PSV op weg naar Linz voor bijzonder oefenduel met zestig minuten voor alle spelers

PSV speelt zaterdagavond in het Oostenrijkse Linz de tweede oefenwedstrijd van het seizoen. De Eindhovenaren reizen zonder Luuk de Jong, Guus Til en Noa Lang af, maar de rest van de selectie kan gewoon in actie komen. De wedstrijd is om meerdere redenen bijzonder: tegenstander FC Blau-Weiss Linz opent met de wedstrijd het nieuwe stadion van de club.