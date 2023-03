Brieven Ι Elke scheet van PSV in het ED Ι Vies achterommetje bij beroemd Eindhovens restaurant Ι Wegwezen met die gevallen tv-helden

VAN DE LEZEREINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via vandelezer@ed.nl. Hieronder een selectie van wat we allemaal in onze mailbox krijgen.

PSV-scheet

Hebben we bij het ED een sportredactie, of een PSV-redactie? Elke scheet die bij PSV wordt gelaten wordt breed uitgemeten in de sportpagina’s zoals op 15 maart, terwijl de wereldprestatie van Erling Haaland met z’n vijf goals in één wedstrijd wordt weggemoffeld in ’n hoekje! Natuurlijk is PSV ons cluppie, maar deze opzet had andersom gemogen!

Bernard Janssen, Gemert

Wegwerkzaamheden duren eindeloos

Ik heb zojuist mijn groep 4/5 van basisschool De Driehoek aan het werk gezet. Ze zijn bezig met een opstelopdracht. Omdat ze het anders niet eerlijk vonden, moest ik ook iets schrijven. We hebben afgesproken dat mijn opdracht zou gaan over een onderwerp dat iedereen in Griendtsveen al maandenlang bezighoudt, namelijk de werkzaamheden (of eigenlijk het ontbreken daarvan) aan de Griendtsveenseweg tussen Deurne en Griendtsveen.

Quote De overlast zou 16 december afgelopen zijn. Inmiddels is het bijna half maart

Eind november werd daarmee begonnen. Dat had al meteen wat voeten in aarde, omdat er tijdelijk een bijzonder onprettige oplossing voor bedacht werd; fietsers “mochten” over een slecht verlicht modderpad door de weilanden fietsen. Auto’s moesten vijftien kilometer omrijden.

De overlast zou 16 december afgelopen zijn. Inmiddels is het bijna half maart. De laatste maanden werd er oogluikend toegestaan dat verkeer over de weg reed. Maar, het karwei is nog lang niet klaar. Al die tijd moest het verkeer zigzaggen tussen chaotisch opgestelde hekwerken over een weg vol met ribbels, putten en gaten zonder belijning. Ikzelf fietste de afgelopen maanden voor mijn werk op de plaatselijke basisschool ook iedere dag door deze gevaarlijke situatie. Ik kom daarbij ook vaak oud-leerlingen tegen die naar Deurne fietsen om de middelbare school te bezoeken. De vraag is nu hoelang dit nog moet duren, en wie er verantwoordelijk zijn als er ongelukken van komen.

Robert van Vegchel

Hogere WOZ: slim van gemeenten !

En we trappen er allemaal in…….. in de hele regio is in een tijd van hoge inflatie, hoge energiekosten etc. etc. door “onze volksvertegenwoordigers” de WOZ idioot hoog verhoogd. Zie artikel in ED van 10 maart. Iedereen bezwaar maken natuurlijk, Gemeenten zullen daar iets in meegaan en iedereen krijgt iets van die idioot hoge waarde af…….. maar uiteindelijk ontvangt de Gemeente wel fors meer belasting van deze melkkoe van de gemeente!! En waarom? In Helmond bijvoorbeeld om de forse overschrijdingen van de begroting van bijvoorbeeld het nieuwe Gemeentehuis en stadion van Helmond Sport te kunnen betalen. Dit wordt dus afgewenteld op de burgers terwijl een ander bedrijf eerst eens kritisch naar zichzelf kijkt als er forse tekorten zijn…..

Rolf Weijers, Helmond

Aangifte tegen Napoleon

Kom net van het politiebureau. Ik heb aangifte gedaan tegen Napoleon Bonaparte. Iedereen weet onderhand wel waarom deze schuinsmarcheerder altijd zijn linkerhand onder zijn jas had. Het wordt eens tijd dat dit heerschap aangepakt wordt. Ik heb tevens de Volkskrant in kennis gesteld. Zij pikken het op, aldus een verslaggever. Voor mij wordt slachtofferhulp ingeschakeld. Jezus wat ‘n opluchting.

Nanko Veenbrink, Veldhoven

Starterswoning

Graag wil ik reageren op het artikel “Na zeven jaar sparen nog steeds geen eigen huis in je eigen dorp” over starterswoningen. Onze zoon heeft met zijn partner in 2020 een starterswoning gekocht in Someren en op de woning rust een antispeculatiebeding. Graag zouden zij nu doorgroeien naar een grotere woning, wegens gezinsuitbreiding maar zeker ook omdat deze mogelijkheid er nu financieel gezien is. Een mooie bijkomstigheid zou zijn dat er dan ruimte ontstaat op de verhitte startersmarkt voor weer een starter. Zij hebben geprobeerd in gesprek te komen met gemeente Someren, echter de gemeente geeft schriftelijk aan hier niet in mee te gaan en zich te houden aan het afgesproken termijn van 5 jaar. Jammer gemeente Someren dat jullie niet anticiperen op de huidige, krappe woningmarkt.

P. Kuijpers, Someren

Lees verder onder de foto van de afhaalhoek van Oriental Greenhouse

Volledig scherm De achteringang van Oriental Greenhouse. © privébezit

Mooiste restaurant van Eindhoven?

Wat ooit één van de mooiste restaurants van Eindhoven was lijkt nu meer op een vies achterommetje waar je nog geen bakje saté zou willen gaan eten.

Niet dat het erbinnen zo uitziet maar de buitenkant, zijkant laat echt te wensen over. Als ik daar mijn lekkere afhaalmaaltijd moet gaan bestellen en ophalen, schrik ik me te barsten en vraagt me oprecht af; als de buitenkant er zo uit ziet, hoe zal de binnenkant en de keuken er dan uit zien. Ik maak graag rechts omkeer om bij een ander restaurant in de buurt mijn afhaalmaaltijd te bestellen.

Vieze aanslag op de muren, een AH-boodschappenwagentje, een scooter, afval, een veger die zo te zien aan alle bladeren die op grond liggen ook niet te vaak gebruikt is, een hek en een rood-wit afzetlint om aan te geven dat je daar vooral niet moet komen. Want je zou zo maar eens in een onbeduidend gat kunnen vallen. Kortom een vies buitengebied in een mooie straat.

Maar beste lezer; je zal het niet geloven; we hebben het hier over Eindhovens meest toonaangevende restaurant ooit: Het Oriëntal Greenhouse aan de Aalsterweg. Het restaurant waar mensen van heinde en ver naar toe kwamen voor het mooiste lopende buffet, de Terry aki plaat of eten a la carte. En waar de bediening ver boven gemiddeld was. Een gezellige avond was gegarandeerd.

Ik laat me echter niet uit over hetgeen binnen gebeurt want daar komt ik al enige tijd niet meer omdat de buitenkant mij daartoe niet uitnodigt. Wellicht is het eten nog superieur en de bediening evenzo. Dat hoop ik uit de grond van mijn hart. Maar eigenaar van dit ooit zo prachtige restaurant; doe iets aan de omgeving; dat maakt uw restaurant weer tot het restaurant dat het ooit was. Het mooiste restaurant van Eindhoven!!! Het is u gegund.

Brigitte Hamstra, Eindhoven

Door de mand gevallen ‘helden’

Bij de ‘Doorgedraaide Wereld’, NOS Studio Sport, de Voice lopen figuren rond die ‘bij gebrek aan gewicht boven zijn komen drijven’ of op een andere manier ‘omhoog gevallen zijn’. Figuren die zichzelf zo super voelen, dat zij menen zich van alles te kunnen permitteren, zoals grensoverschrijdend gedrag. Erger nog, het is bekend met name bij de bazen, maar ook bij de collega’s.

Maar het wordt oogluikend toegestaan, want het gaat potdorie immers om een ‘kijkcijferkanon’!

Eventuele klokkenluiders vrezen ontslag en zwijgen, de angstcultuur tiert welig. Dan krijgen ze op enig moment een tik op de neus en vallen ze van hun voetstuk. Goed zo, nu zullen ze wel via de achterdeur verdwijnen. Zou je denken….maar nee hoor, want dan zie je de zakkenvullers en kijkcijfergeile hypocrieten hun uiterste best doen om hun icoon, hun coryfee, hun kijkcijferkanon af te schermen van de boze buitenwereld. Erger nog, andere vermeende tv-iconen vrezend voor hun eigen status en baan hoor je met de wolven in het bos meehuilen: ‘Je laat toch zo’n anker niet los? Hoe moet het dan met het programma?’ Een oude en bewezen volkswijsheid leert: ‘NIEMAND IS ONMISBAAR’. Daarom: wegwezen. Zo spoedig mogelijk. Ook de bazen en bonzen met boter op hun kop.

Het handhaven van deze gecrashte figuren is een dikke wijsvinger naar de slachtoffers, schandalig!!!

Peter Rufi, Geldrop.