Brieven Ι Grootste moordenaars van het luchtruim Ι Harde woorden over Eindhovens restaurant Ι Doe eens iets aan slecht afgestelde stoplichten

Stoplichten

Eindhoven stad van Brainport, centrum van techniek, vol van innovatie en design. Allemaal waar en mooie woorden, maar kan er dan zoiets simpels als het afstellen van de stoplichten op de rondweg van de Geldropseweg tot de Berenkuil v.v. niet wat beter aangepakt worden…. Nu sta je op dit stukje weg van pakweg 2 kilometer gemiddeld 8 keer stil. Daarvoor en daarna is de doorstroming geen enkel probleem, dus snel aanpassen graag!

Dolf Hulshoff, Eindhoven

Afval

Onder meer naar aanleiding van uw artikel “Nascheiding afval geen heilige graal” (ED 15.03.23) een gewetensvraag aan de beslissers over afval-inzameling. Eindhoven blijft met 244kg restafval/inwoner ver van het doel van 100kg, al helemaal van het streefgewicht van 30kg, verwijderd. Hoe denken de Eindhovense beleidsmakers inwoners te motiveren PMD (plastic EN metaal EN drankkartons) te verzamelen in zelfgezochte zakken om die vervolgens ook nog eens zelf naar een stortplaats te brengen? Dan heb je verder nog glas. Dat is ook zwaar en wordt evenmin opgehaald. Ben maar zuinig op de bewoners die desondanks bereid zijn dat afval zelf weg te brengen, en het niet in de grijsbak te kieperen…..

Han Strijbos, Eindhoven

Volledig scherm Een duif van lezer A, van de Wiel werd gegrepen door een slechtvalk. © privébezit

Moordenaars

Met grote verbazing heb ik het stukje van Natalie Damen (ED 16 maart) gelezen over de slechtvalken op het Evoluon. Zij doet alsof slechtvalken grote lieverdjes zijn en romantiseert het leven van deze grote moordenaars! Ten eerste horen slechtvalken helemaal niet in Nederland thuis en worden ze gepamperd in nestkasten op hoge gebouwen en kerken. Ze hebben hier geen enkele natuurlijke vijand. Kijkers op de talrijke webcams worden geconfronteerd met vreselijke beelden van verscheurde prooien. Walgelijke commentaren van bepaalde volgers doen tenen krommen.

Postduiven in topconditie, dus geen zieke of zwakke exemplaren, worden door de slechtvalken uit de lucht geplukt met alle gevolgen vandien. Postduiven, die hun eigen kroost niet meer kunnen grootbrengen en waardoor thuis hun jongen verkommeren. Nee, zet dan een camera bij liefdevolle vogels en niet bij deze grootse moordenaars van het luchtruim!

A.v.d.Wiel, Luyksgestel

Waterkanon

De, meest jonge, hoogopgeleide, mensen die op hun vrije zaterdag demonstreerden tegen co2 vervuiling verdienen onze sympathie, steun en bewondering. (E.D13-03). De politie zag zich helaas genoodzaakt om, kort voor het donker werd, een waterwerper in te zetten om, met een dichte nevel, de laatste volhouders te bewegen de demonstratie te beëindigen.

Dit had alles te maken met de veiligheid van de demonstranten zelf en die van andere weggebruikers. Dat de politie had gezorgd voor droge kleding en medische nazorg in een verwarmde omgeving is een blijk van ‘NEDERLAND OP Z’N BEST’. ‘Amnesty International’ zal nu een onderzoek doen naar de gang van zaken.

Met name waar het de inzet van de waterwerper betreft. Het zal me niet verbazen wanneer de uitkomst is: ‘een tien met een griffel voor de Nederlandse politie’, en dat deze casus in verre buitenlanden ten voorbeeld zal stellen om te laten zien hoe er in een beschaafd land met demonstranten wordt omgegaan.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Oriental Greenhouse (2)

Mevrouw Hamstra schrijft dat zij een totaal slechte ervaring heeft met Oriental Green House . Met het restaurant aan de buitenkant, maar ook met het afhaal gedeelte. Hoe durft iemand zo’n keiharde woorden te schrijven. Van bedrijven die tijdens de Corona geen euro hebben verdiend, kun je niet verwachten dat ze het hele gebouw hebben geschilderd en ook alles binnen picobello in orde hebben. Ook personeelgebrek is nu zeer sterk aan de orde. Ik weet niet hoe U tijdens de Corona met uw portemonnee bent omgegaan. ik denk ook veel minder, anders had U wel een tafeltje genomen. Of waren die ook te vies? Fijn als U een bedrijf dat al jaren bestaat, met uw krantenbericht totaal de grond in boort. Beste mevrouw Hamstra zou het niet beter zijn deze mensen er weer bovenop te helpen, in plaats ze te laten vallen. Hier telt voor mij de spreuk, wie zonder zonde is werpt de eerste steen.

A. Thijssen, Eindhoven.