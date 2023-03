Brieven Ι Last van wagenbouwers Brabantse dag? Ι Kapbeleid Eindhoven rammelt Ι Afschaffen die walgelijke ontgroeningen

VAN DE LEZERLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via vandelezer@ed.nl . Hieronder een selectie van wat we allemaal in onze mailbox krijgen.

Kapbeleid gemeente Eindhoven

Eerst de kaalslag aan de prachtig groene Parklaan, vervolgens de ravage in Schutterbosch. Bij groenminnende Eindhovenaren (waaronder de ‘Stadsboswachters-in-opleiding’) roepen die gekapte bomen allerlei vragen op. Allereerst: wie zíjn die mensen die bomen (laten) kappen? Welke reden hadden ze voor die kap? Was er een kapvergunning nodig? En als die die vergunning is afgegeven, waarom dan?

Een aantal jaren geleden meldde de gemeente Eindhoven vol trots dat het bomenbeleid inzake kapaanvragen radicaal was veranderd van ‘ja mits’ naar ‘nee tenzij’. Zijn er nog ambtenaren bij de gemeente die daar weet van hebben?

Op de website van Trefpunt Groen Eindhoven staat dat voor Parklaan 54 een kapvergunning was afgegeven voor één boom, omdat die ziek was en niet lang meer te leven had. Het heeft er dus alle schijn van dat alle andere bomen op dit perceel illegaal zijn gekapt: een vorm van hufterigheid die niet hard genoeg bestreden kan worden. Mijn voorstel: volledige compensatie en een boete zó hoog dat andere mensen die spelen met de gedachte bomen (illegaal) te kappen het wel uit hun hoofd laten.

Martin van Rooij, Eindhoven

Overlast

Hierbij willen wij reageren op het artikel in de krant van zaterdag 18-03. De familie Verberne zegt heel veel last te hebben van de bouwactiviteiten rond de Brabantse dag. Wij wonen ook al ruim 35 jaar dicht op de bouwplek van deze drie bouwgroepen en hebben er alleen maar plezier in dat deze mensen met zoveel overgave in hun vrije tijd zoiets moois neer kunnen zetten.

En wat het lawaai betreft dit valt reuze mee. Wij zitten ook in onze tuin en deze grenst echt aan de bouwplaatsen en hebben echt nergens last van. Je hoort af en toe wat gelach en wat muziek, maar we kunnen niet zeggen dat dit hinderlijk is! Petje af voor alle bouwers en wat ons betreft, ga lekker door! Wij zouden de familie Verberne aanraden om eens te gaan kijken bij de bouwgroepen en ga met hun in gesprek.

Ronald en Margriet Mols, Heeze

Ontgroeningen

Er moet onmiddellijk een algeheel verbod komen op die walgelijke ontgroeningen, desnoods vanuit het Europees Parlement. Jos Kessels heeft helemaal gelijk vandaag in het ED. Ik walg hier ook van en die ronduit randdebiele praktijken kweken alleen maar vreselijke onmenselijke personen die dit in hun zieke geesten bedenken. Ik snap niet dat dit nog steeds door kan gaan. Zouden Poetin en meer van die machtswellustelingen dit ook hebben ondergaan. Dan zie je wat ervan terecht komt.

M.v.d.Broek, Eindhoven