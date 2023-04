Broers verrassen vriend en vijand met Brandevoort, ook al kunnen ze elkaar ‘af en toe niet uitstaan’

PSV oriënteert zich op transfer­vrije Toulouse-uitblinker Branco van den Boomen

PSV is al druk bezig om voor komende zomer de bezetting voor het middenveld op orde te krijgen en informeert momenteel naar meerdere spelers. Een van de potentiële aanwinsten is Branco van den Boomen, die momenteel furore maakt bij Toulouse FC en na dit seizoen transfervrij is.