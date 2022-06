Brouwhuis krijgt een nieuw hofje met twintig koopwoningen

Het heeft allemaal wat langer geduurd dan de bedenker van het plan had gehoopt, maar nu is de bouw toch echt begonnen. ,,Procedures kosten veel tijd. De gemeente heeft eerst de infrastructuur gedaan. Er moest een nieuwe weg komen vanaf het doodlopende plantsoen. In de buurt waren zorgen over het bouwverkeer in de straat. Je kunt er niet anders komen. Voor ons zijn alle vergunningen definitief. Het grondwerk voor de woningen is gestart”, aldus Paul Raymakers van Qubus Vastgoed.