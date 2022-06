Burgerme Helmond gaat niet meer open door conflict met eigenaar fastfoodketen

Jongeren in Mier­lo-Hout kunnen chillen in hun eigen hangplek

HELMOND - De oudere hangjongeren laten het officiële openingsmomentje van de mobiele jongeren ontmoetingsplek in Mierlo-Hout woensdagmiddag voor het wat is. Later op de dag wijden zij hun nieuwe hangplek wel in. Ze hebben een barbecue georganiseerd en de buurtbewoners zijn uitgenodigd.

22 juni