Buurt moet nog warm worden voor buurtcampings in Dierdonk en Brouwhuis

Dertien gemeenten keren zich gezamen­lijk tegen heropening vliegbasis De Peel: ‘Zoek andere locatie’

Heropening van vliegbasis De Peel in Vredepeel is níet aan de orde, wat betreft dertien gemeenten in Oost-Brabant en Noord-Limburg. De consequenties daarvan voor de gezondheid en het welzijn van omwonenden van het vliegveld en voor de natuur zijn veel te groot.

29 mei