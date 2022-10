Buurvrouw toekomstige opvang voor verwarden in Helmond: ‘Als de gemeente echt iets wil, drukt ze door’

Zelfbou­wers in Slimme Wijk passen ontwerp aan vanwege duur staal: ‘We geven niet op’

HELMOND - Van uitstel komt geen afstel. Een groepje pioniers dat duurzame levensloopbestendige appartementen wil bouwen in de Slimme Wijk in Helmond laat zich niet uit het veld slaan door de extreem gestegen kosten. Het plan is aangepast.

18:17