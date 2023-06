Carnaval en eindtoets op hetzelfde moment: wat vindt Helmond

Column Een schreeuwen­de baas is een incompeten­te baas

Tijdens mijn wandelingetje van de supermarkt naar huis hoorde ik achter me ineens een vrouw schreeuwen. Ik schrok ervan, want een in het openbaar schreeuwende vrouw heeft zelden iets goeds te betekenen. Bedreigd, beroofd, aangerand; ik dacht al aan het ergste.