Carnavalskiek gemaakt? Stuur hier je foto in

Eindhoven­se ambtenaren mogen zelf bepalen of ze de menselijke maat hanteren

EINDHOVEN - Het Eindhovense college laat ambtenaren zelf bepalen of ze bij moeilijke bijstandsdossiers de menselijke maat hanteren of niet. Dat is tegen de wens in van de raad, want die had juist daarvoor een proef opgezet met een 'sociale weegtafel’.