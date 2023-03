Carnavalspiek: vooral zeventigplussers met corona in het ziekenhuis

met video Tjarda kreeg door werk in zorg long covid en wil compensa­tie: ‘Ik ben mijn leven kwijt’

De rechter in Den Haag bepaalt woensdag of zorgmedewerkers met long covid recht hebben op compensatie. FNV en CNV vinden dat de staat hen in 2020, tijdens het eerste jaar van de pandemie, niet voldoende beschermde. Gedupeerden blikken vooruit.